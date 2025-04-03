Известный агент назвал украинских игроков, которыми интересуются в Европе

Игрок донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Европейские футбольные чемпионаты приближаются к финишу. Уже скоро клубы будут рассматривать кандидатуры на летнее усиление состава.

Известный футбольный агент Вадим Шаблий в интервью Flashscore назвал имена украинских игроков, которыми активно интересуются в Европе.

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Игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Кого назвал Шаблий

"Артем Бондаренко и Владимир Бражко — это игроки, которые имеют потенциал для значительного роста и развития. Они привлекают внимание команд в различных европейских лигах, как, например, Владислав Ванат", — отметил он.

По словам Шаблия, эти игроки — молодое поколение талантливых футболистов, которые демонстрируют хорошую технику и тактическое мышление, имеют хорошие физические данные и все необходимые качества для достижения успеха на самом высоком уровне.

Игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко зимой мог перейти в АПЛ, однако его трансфер сорвался. Его партнер по команде Владислав Ванат и футболист "Шахтера" Артем Бондаренко тоже активно фигурируют в слухах о переходе в Европу.

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