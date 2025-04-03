Динамо, Шахтер, Полесье, Буковина — результаты жеребьевки Кубка Украины

Кубок Украины по футболу. Фото: пресс-служба УАФ

Футбольный сезон в Украине понемногу приближается к завершению. Как в чемпионате, так и в кубке наступает развязка.

В Киеве провели жеребьевку полуфиналов Кубка Украины по футболу, пишет портал Новини.LIVE.

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На этой стадии, кроме ожидаемых команд вроде "Динамо" и "Шахтера", сыграет также представитель Первой лиги "Буковина". Команда из Черкасс уже доказала, что ее не стоит недооценивать.

Жеребьевка Кубка Украины. Фото: скриншот

Полуфинальные пары Кубка Украины

"Полесье" — "Шахтер"

"Буковина" — "Динамо"

Полуфинальные матчи состоятся 23 апреля. Финальный матч будет сыгран в Житомире 14 мая.

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