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Сыграют ли Динамо с Шахтером — жеребьевка Кубка Украины

3 апреля 2025 14:43
Максим Коваленко - Редактор
Динамо, Шахтер, Полесье, Буковина — результаты жеребьевки Кубка Украины
Кубок Украины по футболу. Фото: пресс-служба УАФ
Максим Коваленко - Редактор

Футбольный сезон в Украине понемногу приближается к завершению. Как в чемпионате, так и в кубке наступает развязка.

В Киеве провели жеребьевку полуфиналов Кубка Украины по футболу, пишет портал Новини.LIVE.

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Жеребкування Кубка України
Жеребьевка Кубка Украины. Фото: скриншот

Полуфинальные пары Кубка Украины

"Полесье" — "Шахтер"

"Буковина" — "Динамо"

Полуфинальные матчи состоятся 23 апреля. Финальный матч будет сыгран в Житомире 14 мая.

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спорт УАФ футбол Жеребьевка Кубок Украины
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