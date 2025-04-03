Динамо, Шахтар, Полісся, Буковина — результати жеребкування Кубка України

Кубок України з футболу. Фото: пресслужба УАФ

Футбольний сезон в Україні потроху наближається до завершення. Як в чемпіонаті, так і в кубку настає розв'язка.

У Києві провели жеребкування півфіналів Кубка України з футболу, пише портал Новини.LIVE.

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На цій стадії, окрім очікуваних команд на кшталт "Динамо" та "Шахтаря", зіграє також представник Першої ліги "Буковина". Команда з Черкас вже довела, що її не варто недооцінювати.

Жеребкування Кубка України. Фото: скриншот

Півфінальні пари Кубка України

"Полісся" — "Шахтар"

"Буковина" — "Динамо"

Півфінальні матчі відбудуться 23 квітня. Фінальний матч буде зіграний у Житомирі 14 травня.

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