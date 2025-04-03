Стадіон Шахтаря в Донецьку перетворюється на руїни — фото

Як виглядає стадіон Шахтаря в Донецьку в 2025 році
Після російської окупації Донецька спортивна інфраструктура в місті не розвивається. Арени міста навіть не підтримуються в тому вигляді, який був до 2014 року.
Найбільше постраждав донецький стадіон "Шахтар". Нові фото арени з’явилися в мережі.
Як виглядає колишній стадіон "Шахтаря"
На стадіоні "Шахтар" "гірники" грали до 2004 року й потім переїхали на реконструйований РСК "Олімпійський".
На стадіоні після від’їзду першої команди грали "Шахтар-2", "Шахтар-3" та донецький "Металург".
Після окупації Донецька арена зазнала руйнувань. Наразі стадіон в жахливому стані — на ньому влаштували терикон, на який звозять відходи з донецьких шахт.
Цікаво, що стадіон збудували у 1936 році, й він весь час був основною ареною команди. В 1995 році на арені вбили колишнього власника клубу Ахатя Брагіна. У 2000 році пройшла реконструкція арени, місткість якої стала 31 718 осіб.
Нагадаємо, раніше ми опублікували прості рекомендації, як схуднути до літа в 2025 році.
Колишній український журналіст та ведучий Роман Кадемін почав проросійську діяльність.
Іспанський тренер Хосеп Гвардіола розглядає перехід з "Манчестер Сіті" в іншу команду.
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін планує перейти в інший клуб.
Читайте Новини.LIVE!