Стадіон Шахтаря в Донецьку перетворюється на руїни — фото

Стадіон "Шахтар" в Донецьку. Фото: росЗМІ

Після російської окупації Донецька спортивна інфраструктура в місті не розвивається. Арени міста навіть не підтримуються в тому вигляді, який був до 2014 року.

Найбільше постраждав донецький стадіон "Шахтар". Нові фото арени з’явилися в мережі.

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Стадіон "Шахтар" в Донецьку. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Стадіон "Шахтар" в Донецьку. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Як виглядає колишній стадіон "Шахтаря"

На стадіоні "Шахтар" "гірники" грали до 2004 року й потім переїхали на реконструйований РСК "Олімпійський".

На стадіоні після від’їзду першої команди грали "Шахтар-2", "Шахтар-3" та донецький "Металург".

Стадіон "Шахтар" в Донецьку. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Стадіон "Шахтар" в Донецьку. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Після окупації Донецька арена зазнала руйнувань. Наразі стадіон в жахливому стані — на ньому влаштували терикон, на який звозять відходи з донецьких шахт.

Цікаво, що стадіон збудували у 1936 році, й він весь час був основною ареною команди. В 1995 році на арені вбили колишнього власника клубу Ахатя Брагіна. У 2000 році пройшла реконструкція арени, місткість якої стала 31 718 осіб.

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