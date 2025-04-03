Стадион Шахтера в Донецке превращается в руины — фото

Стадион "Шахтер" в Донецке. Фото: росСМИ

После российской оккупации Донецка спортивная инфраструктура в городе не развивается. Арены города даже не поддерживаются в том виде, который был до 2014 года.

Больше всего пострадал донецкий стадион "Шахтер". Новые фото арены появились в сети.

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Стадион "Шахтер" в Донецке. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Стадион "Шахтер" в Донецке. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Как выглядит бывший стадион "Шахтера"

На стадионе "Шахтер" "горняки" играли до 2004 года и затем переехали на реконструированный РСК "Олимпийский".

На стадионе после отъезда первой команды играли "Шахтер-2", "Шахтер-3" и донецкий "Металлург".

Стадион "Шахтер" в Донецке. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Стадион "Шахтер" в Донецке. Фото: t.me/WarlnMyEyes

После оккупации Донецка арена подверглась разрушениям. Сейчас стадион в ужасном состоянии — на нем устроили террикон, на который свозят отходы из донецких шахт.

Интересно, что стадион построили в 1936 году и он все время был основной ареной команды. В 1995 году на арене убили бывшего владельца клуба Ахатя Брагина. В 2000 году прошла реконструкция арены, вместимость которой стала 31 718 человек.

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