Стадион Шахтера в Донецке превращается в руины — фото

Как выглядит стадион Шахтера в Донецке в 2025 году
После российской оккупации Донецка спортивная инфраструктура в городе не развивается. Арены города даже не поддерживаются в том виде, который был до 2014 года.
Больше всего пострадал донецкий стадион "Шахтер". Новые фото арены появились в сети.
Как выглядит бывший стадион "Шахтера"
На стадионе "Шахтер" "горняки" играли до 2004 года и затем переехали на реконструированный РСК "Олимпийский".
На стадионе после отъезда первой команды играли "Шахтер-2", "Шахтер-3" и донецкий "Металлург".
После оккупации Донецка арена подверглась разрушениям. Сейчас стадион в ужасном состоянии — на нем устроили террикон, на который свозят отходы из донецких шахт.
Интересно, что стадион построили в 1936 году и он все время был основной ареной команды. В 1995 году на арене убили бывшего владельца клуба Ахатя Брагина. В 2000 году прошла реконструкция арены, вместимость которой стала 31 718 человек.
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