Во время ракетной атаки на Киев разбомбили известный стадион

Последствия обстрела стадиона "Локомотив". Фото: Укрзализныця

Рано утром во вторник, 23 января, россияне предприняли очередную ракетную атаку на Украину. Помимо других городов обстрелу подвергся и Киев.

Силы ПВО сбили все ракеты, которые летели на столицу, но обломки снарядов повредили гражданские и инфраструктурные объекты города, сообщает портал Новини.LIVE.

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Повреждения "Локомотива"

Ежедневно на стадионе "Локомотив" занимаются от 200 до 300 детей, а также взрослые. Это работники "Укрзализныци", члены их семей и многие другие люди. На арене есть футбольная, волейбольная и другие секции, тренажерный зал. Во время атаки на столицу детей на стадионе не было.

Внутренние помещения арены "Локомотив" сильно пострадали. По словам директора стадиона Александра Егорова, три месяца назад был закончен ремонт, благодаря чему арена стала современной и функциональной.

Однако российские войска не достигли своей цели — "Локомотив" отремонтируют, и вскоре стадион отпразднует 105 лет со дня основания. Другие арены при школах, университетах и частных структурах уже предложили временно перевести занятия детей и работников "Укрзализныци" к себе.

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