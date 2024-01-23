Під час ракетної атаки на Київ розбомбили відомий стадіон

Наслідки обстрілу стадіону "Локомотив". Фото: Укрзалізниця

Рано вранці у вівторок, 23 січня, росіяни здійснили чергову ракетну атаку на Україну. Окрім інших міст на обстріл зазнав і Київ.

Сили ППО збили всі ракети, які летіли на столицю, але уламки снарядів пошкодили цивільні та інфраструктурні об'єкти міста, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ушкодження "Локомотива"

Щодня на стадіоні "Локомотив" займаються від 200 до 300 дітей та дорослі. Це працівники "Укрзалізниці", члени їхніх сімей та багато інших людей. На арені є футбольна, волейбольна та інші секції, тренажерний зал. Під час атаки на столицю дітей на стадіоні не було.

Внутрішні приміщення арени "Локомотив" постраждали. За словами директора стадіону Олександра Єгорова, три місяці тому було закінчено ремонт, завдяки чому арена стала сучасною та функціональною.

Стадіон "Локомотив" до обстрілу. Фото: Укрзалізниця

Однак російські війська не досягли своєї мети — "Локомотив" відремонтують, і незабаром стадіон відсвяткує 105 років від дня заснування. Інші арени при школах, університетах та приватних структурах вже запропонували тимчасово перевести заняття дітей та працівників "Укрзалізниці" до себе.

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