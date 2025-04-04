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Гвардиола хочет поработать с Роналду, готовится громкий трансфер

4 апреля 2025 10:40
Максим Коваленко - Редактор
Роналду подпишет контракт с Манчестер Сити, известны условия
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed
Максим Коваленко - Редактор

В европейском футболе готовится трансферная "бомба". Она связана с одним из самых известных игроков последних десятилетий.

Английский "Манчестер Сити" заинтересован в подписании португальца Криштиану Роналду, сообщает TransferFeed.

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Речь идет исключительно о конкретном периоде времени. И есть обстоятельства, от которых зависит это подписание.

Роналду и "Манчестер Сити"

Английский клуб рассматривает вариант с подписанием Роналду исключительно на Клубный чемпионат мира 2025 года.

Это зависит от игры португальца и его адаптации к стилю команды во время турнира. Кроме того, вопрос стоит в его контракте с "Аль-Насром".

В СМИ отмечают, что пока никаких официальных предложений по его переходу не было.

Ранее Роналду намекал на возможный переход в команду Гвардиолы. На Globe Soccer Awards он ответил на конкретный вопрос о возможном продолжении карьеры в "Сити" словами "Никогда не знаешь".

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Португальский форвард Криштиану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

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