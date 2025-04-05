Сколько зарабатывает Александр Усик — он среди топ-10 самых высокооплачиваемых

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Александр Усик, украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO, начиная с реванша против Энтони Джошуа единолично является самым высокооплачиваемым спортсменом Украины. Однако, два боя с Тайсоном Фьюри впервые подняли его в мировой рейтинг.

За прошлый год украинец должен был получить более 100 млн долларов, передает портал Новини.LIVE.

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Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Сколько заработал Усик в 2024-м

Бои Усика против Фьюри прошли в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и стали двумя самыми громкими боями года в мире бокса. Заработки Усика вывели его на седьмое место самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Первый бой состоялся 18 мая 2024 года. Усик победил Фьюри разделенным решением судей, став первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе в XXI веке. К тому же он был первым чемпионом в хевивейте с четырьмя поясами. Леннокс Льюис был с тремя — WBC, WBA, IBF.

Общий призовой фонд первого поединка с Фьюри составил 150 миллионов долларов, из которых Усику досталось 45 млн, тогда как Фьюри получил 105 млн из-за соотношения 70/30 в пользу более популярного британца.

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Второй бой прошел 21 декабря, принес еще больше — 190 миллионов долларов. На этот раз распределение было в пользу Усика 60/40. Украинец заработал 104,5 млн долларов, а Фьюри — 76 млн.

Всего за 2024 год Усик получил за бои минимум 149,5 млн долларов, из которых платились налоги, гонорары тренерам и спарринг-партнерам.

Спонсорские контракты должны были принести Усику около 2 миллионов. Общий его доход составил примерно 151,5 миллиона долларов.

Другие источники указывают, что Усик заработал за год 122 миллионами долларов. Если учесть налоги, и расход на команду, то эта сумма похожа на чистую прибыль боксера. У лидера мировых рейтингов Криштиану Роналду — 260 млн дохода.

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