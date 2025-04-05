Беленюк нашел деньги в Вашингтоне — Гетманцев посоветовал ему, что с ними сделать

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк сейчас находится в США. В Вашингтоне известный опытный спортсмен и юный политик выполняет свою парламентскую работу.

К тому же Беленюку неожиданно удалось разбогатеть, о чем он сообщил в Facebook.

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Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Как Беленюк разбогател в США

Жан не забывает в США поддерживать свою спортивную форму. Поэтому одна из утренних пробежек принесла результат. Жан на улицах Вашингтона нашел купюру номиналом 100 долларов, после чего пошутил, вспомнив коллегу Даниила Гетманцева.

"Выйдя после рабочего дня на пробежку, неподалеку Капитолия, нашел 100 долларов. Вывод — бегать полезно.

П.с. Даниил Гетманцев, куда платить налог и в какой валюте?" — написал Беленюк.

Гетманцев ответил, что нужно уплатить 18% налогов и 5% военного сбора, но посоветовал положить деньги там, где нашел, чтобы не иметь проблемы с НАПК.

"Иностранный доход, как ни крути, 18% НДФЛ + 5% ВС. Но вспоминая НАПК, я бы положил, где нашел. Ну их, эти нетрудовые доходы", — написал Гетманцев.

Отметим, что в своей электронной декларации за 2024 год Беленюк указал на получение доходов в размере 18 820 950 грн, что составляет 459 26 долларов.

Напомним, нардеп Беленюк указал в декларации обо всем своем имуществе.

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