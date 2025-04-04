Что Степаненко думает о Реброве — признание игрока

Степаненко откровенно сказал все, что думает о Реброве
Сборная Украины завершила свою кампанию в Лиге наций. Совсем скоро стартует подготовка к отбору на чемпионат мира.
Полузащитник турецкого "Эюспора" и сборной Украины Тарас Степаненко в эфире BurBuzz прокомментировал давление на главного тренера национальной команды Сергея Реброва.
Он напомнил, что Ребров был классным футболистом. И добавил, что наличие критики — это тренерская судьба.
Что сказал Степаненко
"Ребров был классным футболистом, который играл в хороших командах, где прессинг со стороны болельщиков был тоже немаленьким. Как тренер он не первый год уже сборную тренирует", — отметил игрок.
По словам Степаненко, есть много критики, и это трудно, но такова тренерская судьба.
"Если ты не можешь выносить прессинг, не можешь отбрасывать негатив и видеть что-то конструктивное и позитивное, то ты не сможешь дальше работать тренером. Думаю, что Станиславович понимает это", — добавил он.
По мнению футболиста, работу Реброва будут оценивать по итогам отбора на ЧМ-2026.
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