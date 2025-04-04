Що Степаненко думає про Реброва — зізнання гравця

Тарас Степаненко під час гри за "Шахтар". Фото: instagram.com/tarasstepanenko

Збірна України завершила свою кампанію у Лізі націй. Зовсім скоро стартуватиме підготовка до відбору на чемпіонат світу.

Півзахисник турецького "Еюспора" і збірної України Тарас Степаненко в ефірі BurBuzz прокоментував тиск на головного тренера національної команди Сергія Реброва.

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Він нагадав, що Ребров був класним футболістом. І додав, що наявність критики — це тренерська доля.

Що сказав Степаненко

"Ребров був класним футболістом, який грав у хороших командах, де пресинг з боку вболівальників був теж не маленьким. Як тренер, він не перший рік уже збірну тренує", — зазначив гравець.

За словами Степаненка, є багато критики, і це важко, але така тренерська доля.

"Якщо ти не можеш виносити пресинг, не можеш відкидати негатив і бачити щось конструктивне і позитивне, то ти не зможеш далі працювати тренером. Думаю, що Станіславович розуміє це", — додав він.

На думку футболіста, роботу Реброва оцінюватимуть за підсумками відбору на ЧС-2026.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду може тимчасово змінити команду заради клубного чемпіонату світу.

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