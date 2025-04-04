Де Брюйне переходить в екзотичний клуб із Манчестер Сіті

Кевін Де Брюйне святкує перемогу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Бельгійський півзахисник Кевін де Брюйне зробив важливе оголошення. Наприкінці поточного сезону хавбек залишить англійський "Манчестер Сіті".

У своєму пості в Instagram 33-річний футболіст підтвердив, що планує попрощатися з клубом, з яким у нього пов'язано багато років успішної гри.

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Рішення Кевіна Де Брюйне стало несподіванкою для фанатів і команди, для якої бельгієць є одним із ключових гравців. Контракт півзахисника з "Манчестер Сіті", який спливає влітку 2025 року, не буде продовжено, і влітку футболіст стане вільним агентом. Це відкриває нові можливості для гравця, який вже має на увазі кілька варіантів для свого наступного клубу.

Де гратиме Де Брюйне

Як стало відомо, бельгійського футболіста цікавлять пропозиції від одразу декількох команд із Саудівської Аравії. Півзахисник відверто заявив, що перед завершенням кар'єри хоче заробити гроші. Клуби з Ер-Ріяда та інших міст готові запропонувати хавбеку дуже вигідні умови. Це буде не перший випадок, коли гравці з Європи обирають клуби з Близького Сходу для завершення своєї кар'єри.

Кевін Де Брюйне і тренер Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Hannah Mckay

За час свого перебування в "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне продемонстрував вражаючі результати, забивши 106 голів у 413 матчах і віддавши 174 результативні передачі. Його внесок у команду складно переоцінити, адже він неодноразово допомагав клубу досягати великих висот на міжнародній арені.

Протягом своєї кар'єри в "Манчестер Сіті" де Брюйне став шестиразовим чемпіоном АПЛ, виграв Лігу чемпіонів і завоював загалом 16 трофеїв.

Нагадаємо, раніше стало відомо про намір керівництва "Манчестер Сіті" запросити одну з головних зірок футболу.

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