Як швидко позбутися набряків удома — ефективні рекомендації

Позбавлення від набряків. Фото: скріншот YouTube

Стрес, неправильне харчування, втома, шкідливі звички призводять до різних неприємних наслідків для організму. Набряки є одним із них. Іноді не хочеться дивитися на себе в дзеркало зранку через те, що опухає обличчя. Проблеми з ногами можуть виникнути після довгої прогулянки чи спекотного дня. Ці складнощі знайомі багатьом.

У цьому матеріалі порталу Новини.LIVE ми розповімо, як позбутися набряків у домашніх умовах за короткий час і за допомогою невеликих зусиль.

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Затримка рідини в організмі та втома можуть призвести до неприємних наслідків для організму, і набряки є одним із них. Ці ефективні поради допоможуть швидко їх позбутися. Регулярне дотримання таких правил дасть змогу практично ніколи не стикатися з такою проблемою.

Біль, який спричиняють набряки. Фото: pexels.com

Способи позбутися набряків

Ця неприємність може зіпсувати не тільки зовнішній вигляд, а й загальний стан здоров'я. Набряки виникають, коли організм затримує надмірну рідину, що призводить до набрякання різних частин тіла, зазвичай обличчя, рук або ніг. Це може викликати тяжкість, дискомфорт і навіть біль, особливо якщо набряк спричинений травмою або запаленням.

Окрім фізичних незручностей набряки також можуть впливати на психоемоційний стан людини. Вони можуть викликати комплекс неповноцінності, знижуючи самооцінку і впевненість у собі. Люди, які стикаються з частими набряками, можуть відчувати стрес і тривогу, що тільки погіршує їхнє самопочуття. Тому важливо знайти способи боротьби з цією проблемою для поліпшення якості життя. Є кілька рекомендацій, як позбутися набряків.

Розминка перед бігом. Фото: pexels.com

Щоденна фізична активність

Регулярні заняття спортом, навіть прості прогулянки на свіжому повітрі, допоможуть запобігти застійним явищам в організмі. Спробуйте виконувати щодня не менше 100 маленьких стрибків на носочках. Це активує лімфатичну систему і покращує метаболізм. Ведення активного способу життя — запорука здоров'я!

Підтримка водного балансу. Фото: pexels.com

Достатнє споживання води

Для підтримання водного балансу важливо пити достатню кількість чистої води протягом дня, уникаючи вживання рідини перед сном. Щоб визначити свою щоденну норму води, помножте вагу на 30 мл. Це допоможе уникнути зневоднення і знизити набряки.

Контрастний душ

Приймайте контрастний душ, чергуючи гарячу і холодну воду, що активізує лімфатичний потік і нормалізує кровообіг. Додайте до цієї процедури брашинг сухою щіткою після душу — це допоможе поліпшити стан шкіри та підвищити загальний тонус вашого тіла.

Відвідування лазні. Фото: pexels.com

Відвідування лазні або сауни

Заняття в лазні, сауні або хамамі можуть стати чудовим способом позбутися набряків. Під час таких процедур зайва рідина і токсини виводяться з організму через піт. Підвищені температури сприяють розширенню судин і поліпшенню кровообігу.

Якісний сон

Намагайтеся спати щонайменше 8 годин на добу й уникати сну на животі, оскільки це може сприяти набрякам обличчя. Хороший сон допоможе вашому організму відновитися і знизити рівень стресу, що позитивно вплине на ваше самопочуття.

Харчування для очищення лімфи

Включайте до свого раціону продукти, що сприяють очищенню лімфатичної системи. Це можуть бути гранат, вишня, петрушка, селера, буряк, шпинат, броколі, яблучний оцет, журавлина, вівсянка, імбир, куркума, кориця, темний рис, капуста, огірки та несолоні горіхи. Ці продукти допоможуть поліпшити обмін речовин і знизити набряки.

Сеанс масажу обличчя. Фото: pexels.com

Масаж обличчя

Ця процедура сприяє виведенню лімфи й тонізує не тільки обличчя, а й усю верхню частину тіла. Шкіра стає свіжою, м'язи обличчя починають працювати, як у юності. Крім очевидної користі, масаж обличчя сприяє якісному денному сну під час сеансу. Важливо зробити цю процедуру регулярною, відвідувати фахівця щонайменше раз на тиждень.

Використовуючи ці прості рекомендації, ви зможете швидко зняти набряки. Дбайте про своє здоров'я, ведіть активний спосіб життя і підтримуйте правильне харчування. Ваше тіло обов'язково віддячить вам за це!

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