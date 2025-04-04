Лунін хоче зіграти з Валенсією попри травму — потрібен укол

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У чемпіонаті Іспанії з футболу наближається черговий тур. Одним із головних запитань залишається готовність українців.

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін все ж таки може зіграти з "Валенсією", попри ушкодження, повідомляє в X журналіст Маріо Кортегана.

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Для цього йому потрібно буде дещо зробити. Клуб вирішить цю ситуацію сьогодні, 4 квітня.

Лунін та готовність до гри

За даними ЗМІ, у клубі розглядають варіант з ін'єкцією, яка дозволить Луніну зіграти проти "Валенсії". Проблема в тому, що українець буде під ризиком ускладнити ситуацію зі своєю травмою.

"Реал" оцінить стан Луніна на тренуванні 4 квітня та вирішить, чи буде ризикувати його здоров'ям.

Поки що основним варіантом залишається дебют вихованця клубу Франа Гонсалеса, оскільки Тібо Куртуа також ризикує пропустити наступний матч.

Раніше ЗМІ писали, що Лунін більшу частину кубкового матчу з "Реал Сосьєдадом" грав з травмою.

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