Якими активами володіє Жан Беленюк — деталі про майно спортсмена

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Народний депутат Жан Беленюк є одним із найуспішніших борців в історії України. Спортсмен, який має три олімпійські медалі, також запам’ятався тим, як після срібла на ОІ-2016 в Ріо-де-Жанейро випрошував у мера Києва Віталія Кличка обіцяну квартиру.

Наразі у Беленюка є три квартири та великий будинок, про що йдеться в його декларації за 2024 рік, яку він опублікував на сайті НАЗК.

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Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Якими активами володіє Беленюк

Стосовно нерухомості, то у Жана у повній власності квартири на 39,8 кв. м та на 52 кв. м. У спільній власності з мамою у борця помешкання, площею 28,5 кв. м.

Ще одна квартира у власності мами спортсмена. Всі вони знаходяться в Києві.

У Шевченковому на Київщині у Беленюка будинок на 566 кв. метрів.

Зарплата нардепа склала 639 тисяч грн, соціальні виплати за рік від "Укрспортзабезпечення" — 2,7 млн грн, відсотки по держоблігаціях — 7,6 млн грн.

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Суму в розмірі 1,8 млн грн Жан отримав від відчуження корпоративних прав американського біржового інвестиційного фонду SPDR S&P 500 ETF. При цьому, прибуток від інвестицій в US Treasury-Bills склали 3 млн грн.

За бронзу Олімпіади нардеп отримав 1,6 млн грн від Полтавської ОДА. При цьому був ще дохід від відчуження рухомого майна розміром 950 тис. грн.

У банку Беленюк утримує 1,9 млн грн, 225 тисяч доларів. Готівкою у нього 1,9 млн грн, 76 тисяч доларів та 79 тисяч євро.

На брокерських рахунках у Беленюка 77 тисяч доларів.

Їздить борець на автомобілі ZEEKR 001 2023 року випуску за понад 30-60 тисяч доларів, а носить на руці годинник Rolex Master GMT-II, ціни на який варіюються від 20 до 50 тисяч доларів.

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