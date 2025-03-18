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Беленюк пропонує НХЛ та КХЛ зіграти на розбитій арені в Дружківці

18 березня 2025 22:33
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Беленюк запропонував Трампу та Путіну місце для хокейного матчу
Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Президент США Дональд Трамп та очільник Росії Володимир Путін провели телефонні перемовини. На них вони домовились зіграти командами НХЛ та КХЛ в хокей.

Гнівно на цю заяву відреагував народний депутат України та олімпійський чемпіон з класичної боротьби Жан Беленюк.

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Льодова арена "Альтаїр". Фото: instagram.com/altair.in.ua

Де варто зіграти в хокей Трампу та Путіну

За словами Беленюка, командам НХЛ та КХЛ варто зіграти на арені "Альтаїр" в Дружківці на Донеччині. Росіяни знищили цю арену ракетними ударами в 2023 році.

"Пропоную проведення цього матчу у зруйнованій росіянами льодовій арені міста Дружківка", — написав Беленюк.

Арену "Альтаїр" відкрили в 2013 році. А після російської окупації Донецька на неї переїхав грати ХК "Донбас".

Також в "Альтаїрі" працювала дитячо-юнацька спортивна школа, де виховували хокеїстів та фігуристів.

Увечері 2 січня 2023 року по арені завдали удари кілька ракет Х-55. У арені на той момент знаходилась гуманітарна допомога для мирного населення.

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