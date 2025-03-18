Трамп і Путін планують хокейні матчі між НХЛ та КХЛ — деталі

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним завершилась. За її підсумками вже озвучено ряд рішень.

Дональд Трамп підтримав ідею Володимира Путіна про організацію хокейних поєдинків між гравцями, які виступають в КХЛ та НХЛ, повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву Кремля.

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Більше деталей щодо цієї ідеї не було озвучено. Дата та формат можливих матчів також не визначені.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

КХЛ та НХЛ

КХЛ, або "Континентальна хокейна ліга" — це змагання, які стартували у 2008 році. Вони були призначені для клубів з Росії, Азії та інших країн Європи.

У останньому на сьогодні сезоні в лізі виступають команди з Росії, Білорусі, Казахстану та Китаю.

Ця ліга вважається своєрідною "відповіддю" на американську Національну хокейну лігу.

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