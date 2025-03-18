Трамп и Путин планируют хоккейные матчи между НХЛ и КХЛ — детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным завершился. По его итогам уже озвучен ряд решений.

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина об организации хоккейных поединков между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ, сообщают росСМИ со ссылкой на заявление Кремля.

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Больше деталей по этой идее не было озвучено. Дата и формат возможных матчей также не определены.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

КХЛ и НХЛ

КХЛ, или "Континентальная хоккейная лига" — это соревнование, которое стартовало в 2008 году. Оно было предназначено для клубов из России, Азии и других стран Европы.

В последнем на сегодня сезоне в лиге выступают команды из России, Беларуси, Казахстана и Китая.

Эта лига считается своеобразным "ответом" на американскую Национальную хоккейную лигу.

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