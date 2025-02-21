Канада победила США в финале Турнира четырех наций по хоккею

Сборная Канады с чемпионским кубком. Фото: НХЛ

В ночь на 21 февраля прошел финад Турнира четырех наций. Его проводит Национальная хоккейная лига для своих игроков.

В финале, который прошел в Бостоне, сыграли США и Канада, сообщил портал Новини.LIVE.

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В хоккее сборных всегда особенным было противостояние Канады и России, но все изменилось после второго пришествия на должность президента США Дональда Трампа.

Новый глава Белого дома сделал резкие заявления о присоединении Канады к США и теперь любители кленовых листков ненавидят американцев в спорте. Кроме освистываний гимнов стран, на площадке также было очень жестко.

Канада выиграла в матче только в овертайме, когда реализовал момент Коннор Макдэвид.

До этого шайбы забрасывали Натан Маккиннон и Бэн Беннет. У американцев ответили Брэди Ткачук и Джейк Сандерсон.

Сборная Канады. Фото: НХЛ

США — Канада — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Маккиннон (Райнхарт, Харли), 4

1:1 Брэди Ткачук (Мэттьюс), 16

2:1 Сэндерсон (Веренски, Мэттьюс), 27

2:2 Беннетт (Марнер), 34

2:3 Макдэвид (Макар, Марнер), 68

Вратари: Хеллибак — Биннингтон.

После окончания у Канады было радости больше. чем после победы на Олимпиаде. Спасибо за это могут сказать Трампу.

Лучшим игроком турнира стар Маккинон, который затем поднял кубок над головой.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо коротко высказался о победе в Турнире четырех наций. Он завуалировал недовольство Трампом.

"Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру", — написал Трюдо.

Отметим, что Турнир четырех наций проводился впервые. В нем выступают сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Ранее планировалось участие России, но после общественного резонанса их не допустили.

Согласно с условиями турнира, команды представляют только игроки НХЛ.

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