Канада перемогла США у фіналі Турніру чотирьох націй з хокею

Збірна Канади з чемпіонським кубком. Фото: НХЛ

У ніч на 21 лютого пройшов фінад Турніру чотирьох націй. Його проводить Національна хокейна ліга для своїх гравців.

У фіналі, який пройшов у Бостоні, зіграли США і Канада, повідомив портал Новини.LIVE.

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У хокеї збірних завжди особливим було протистояння Канади і Росії, але все змінилося після другого пришестя на посаду президента США Дональда Трампа.

Новий глава Білого Дому зробив різкі заяви про приєднання Канади до США і тепер любителі кленових листків ненавидять американців у спорті. Крім освистувань гімнів країн, на майданчику також було дуже жорстко.

Канада виграла в матчі лише в овертаймі, коли реалізував момент Коннор Макдевід.

До цього шайби закидали Натан Маккіннон і Бен Беннет. В американців відповіли Бреді Ткачук і Джейк Сандерсон.

Збірна Канади. Фото: НХЛ

США — Канада — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби:

0:1 Маккіннон (Райнхарт, Харлі), 4

1:1 Бреді Ткачук (Меттьюс), 16

2:1 Сендерсон (Веренскі, Меттьюс), 27

2:2 Беннетт (Марнер), 34

2:3 Макдевід (Макар, Марнер), 68

Воротарі: Геллібак — Біннінгтон.

Після закінчення у Канади було радості більше, ніж після перемоги на Олімпіаді. Дякувати за це можуть Трампу.

Найкращим гравцем турніру став Маккінон, який потім підняв кубок над головою.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо коротко висловився про перемогу в Турнірі чотирьох націй. Він завуалював невдоволення Трампом.

"Вам не відняти нашу країну, як і не відняти нашу гру", — написав Трюдо.

Зазначимо, що Турнір чотирьох націй проводився вперше. У ньому виступають збірні Канади, США, Швеції та Фінляндії. Раніше планувалася участь Росії, але після суспільного резонансу їх не допустили.

Згідно з умовами турніру, команди представляють тільки гравці НХЛ.

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