Канада перемогла США у фіналі Турніру чотирьох націй з хокею

Канада обіграла США у фіналі Турніру чотирьох націй
У ніч на 21 лютого пройшов фінад Турніру чотирьох націй. Його проводить Національна хокейна ліга для своїх гравців.
У фіналі, який пройшов у Бостоні, зіграли США і Канада, повідомив портал Новини.LIVE.
Найгарячіший матч у хокеї
У хокеї збірних завжди особливим було протистояння Канади і Росії, але все змінилося після другого пришестя на посаду президента США Дональда Трампа.
Новий глава Білого Дому зробив різкі заяви про приєднання Канади до США і тепер любителі кленових листків ненавидять американців у спорті. Крім освистувань гімнів країн, на майданчику також було дуже жорстко.
Канада виграла в матчі лише в овертаймі, коли реалізував момент Коннор Макдевід.
До цього шайби закидали Натан Маккіннон і Бен Беннет. В американців відповіли Бреді Ткачук і Джейк Сандерсон.
США — Канада — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайби:
0:1 Маккіннон (Райнхарт, Харлі), 4
1:1 Бреді Ткачук (Меттьюс), 16
2:1 Сендерсон (Веренскі, Меттьюс), 27
2:2 Беннетт (Марнер), 34
2:3 Макдевід (Макар, Марнер), 68
Воротарі: Геллібак — Біннінгтон.
Після закінчення у Канади було радості більше, ніж після перемоги на Олімпіаді. Дякувати за це можуть Трампу.
Найкращим гравцем турніру став Маккінон, який потім підняв кубок над головою.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо коротко висловився про перемогу в Турнірі чотирьох націй. Він завуалював невдоволення Трампом.
"Вам не відняти нашу країну, як і не відняти нашу гру", — написав Трюдо.
Зазначимо, що Турнір чотирьох націй проводився вперше. У ньому виступають збірні Канади, США, Швеції та Фінляндії. Раніше планувалася участь Росії, але після суспільного резонансу їх не допустили.
Згідно з умовами турніру, команди представляють тільки гравці НХЛ.
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