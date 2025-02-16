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Скандал на матчі США проти Канади — освистаний гімн та три бійки

16 лютого 2025 11:36
Олександр Ільющенков - Редактор
Скандальний матч США — Канада — бійки з перших хвилин та освистаний гімн
Матч США проти Канади. Фото: x.com/atx_republican
Олександр Ільющенков - Редактор

Політичні суперечки між США та Канадою перекинулися на спорт. Хокейний поєдинок між збірними цих країн перетворився на суцільний скандал. 

Фанати Канади освистали гімн США перед початком хокейного матчу у рамках Турніру чотирьох націй, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Сам матч відзначився великою кількістю грубої гри з боку обох команд. Завершився він перемогою США. 

Як зіграли США та Канада

Матч між США та Канадою розпочався відразу з трьох бійок. При цьому, перша з них відбулася через три секунди після стартового вкидання.

Всі шість хокеїстів отримали п'ятихвилинні штрафи. Усього за весь матч гравці обох збірних "напрацювали" на 36 хвилин штрафу.

Поєдинок завершився перемогою збірної США з рахунком 3:1. Голи на рахунку Генцеля (двічі) та Ларкіна. У Канади відзначився Макдевід. 

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США Канада скандал спорт Хокей
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