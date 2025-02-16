Скандальний матч США — Канада — бійки з перших хвилин та освистаний гімн

Матч США проти Канади. Фото: x.com/atx_republican

Політичні суперечки між США та Канадою перекинулися на спорт. Хокейний поєдинок між збірними цих країн перетворився на суцільний скандал.

Фанати Канади освистали гімн США перед початком хокейного матчу у рамках Турніру чотирьох націй, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Сам матч відзначився великою кількістю грубої гри з боку обох команд. Завершився він перемогою США.

Massive, loud boos during the U.S. national anthem at the USA-Canada hockey game in Montreal tonight.



Only Donald Trump could make Canadians hate us. Excellent work, Donald.pic.twitter.com/TqfRCR2TUW — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 16, 2025

Як зіграли США та Канада

Матч між США та Канадою розпочався відразу з трьох бійок. При цьому, перша з них відбулася через три секунди після стартового вкидання.

Всі шість хокеїстів отримали п'ятихвилинні штрафи. Усього за весь матч гравці обох збірних "напрацювали" на 36 хвилин штрафу.

Поєдинок завершився перемогою збірної США з рахунком 3:1. Голи на рахунку Генцеля (двічі) та Ларкіна. У Канади відзначився Макдевід.

Boo our national anthem, find out 🇺🇸



pic.twitter.com/DIt3eWCQoa — End Wokeness (@EndWokeness) February 16, 2025

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