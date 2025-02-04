Трамп захопився росіянином і запропонував занести його до Зали слави НХЛ

Дональд Трамп зустрівся з гравцями "Флориди". Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп схвально висловився про росіян. Сталося це під час зустрічі в Білому домі з гравцями "Флориди Пантерс".

Трамп похвалив легендарного воротаря, повідомив портал Новини.LIVE.

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Серед гравців "Флориди", які відвідали Білий дім були росіяни Сергій Бобровський і Дмитро Куликов.

Під час своєї промови Трамп відзначив легендарного російського воротаря Бобровського.

Трамп відзначив гру Бобровського і закликав ввести його до Зали слави НХЛ.

Зазначимо, що "Флорида", як і Бобровський, минулого сезону вперше стали переможцями Кубка Стенлі.

У поточному сезоні "пантери" лідирують в Атлантичному дивізіоні і знову перебувають серед претендентів на Кубок Стенлі.

Цікаво, що після початку повномасштабної війни в Україні IIHF дискваліфікувала всі збірні Росії та клуби з РФ.

Дональд Трамп зустрівся з гравцями "Флориди". Фото: Reuters

На відміну від Міжнародної федерації хокею в НХЛ відмовилися вводити санкції проти багатьох російських хокеїстів, які виступають у Північній Америці. Багато з них продовжують підтримувати російську владу і Володимира Путіна.

Нагадаємо, вінгер "Жирони" Віктор Циганков після повернення до стартового складу став одним із ключових гравців у переможному матчі.

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