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Одне з перших рішень Трампа буде пов'язане зі спортом

20 січня 2025 22:36
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Трамп обіцяє заборонити трансгендерам участь у жіночому спорті
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У США після приходу до влади 47-го президента Дональда Трампа в країні зміняться гендерні принципи для спорту. Нова влада заборонить участь трансгендерів.

Про це Трамп заявив на мітингу напередодні своєї інавгурації.

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Трамп, починаючи з Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, підтримує ідею заборони трансгендерам змагатися з жінками.

За словами Трампа, відразу після своєї інавгурації він заборонить чоловікам змагатися з жінками.

"Це буде зроблено відразу ж. Ми не допустимо чоловіків у жіночий спорт. Це кінець", — заявив Трамп.

Президент США був одним із найбільших критиків алжирської боксерки Іман Хеліф на ОІ-2024. Дівчина виграла Олімпійські ігри на тлі того, що її звинувачували в тому, що вона трансгендер.

Після завершення Олімпіади Хеліф подала позов проти Трампа, Ілона Маска та інших критиків.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відреагував на інавгурацію Трампа.

Центральний захисник Ілля Забарний може перейти до "Ньюкасла" після того, як розгромив їх.

У харківському "Металісті 1925" віддадуть Іллю Крупського в оренду в інший клуб.

Автор першого голу України розповів, що "Динамо" не поступиться в Туреччині у Лізі Європи.

США спорт Дональд Трамп трансгендери указ

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