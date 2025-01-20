Трамп обіцяє заборонити трансгендерам участь у жіночому спорті

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США після приходу до влади 47-го президента Дональда Трампа в країні зміняться гендерні принципи для спорту. Нова влада заборонить участь трансгендерів.

Про це Трамп заявив на мітингу напередодні своєї інавгурації.

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"Це буде зроблено ТОМУТРО. Ми не пустимо чоловіків у жіночий спорт. Це кінець. " - DJT



Дональд Трамп гарантує молодим дівчатам можливість називати себе чемпіонками та здійснювати свої мрії. Дякую, президенте.



Обіцянки зроблені, обіцянки виконані.

pic.twitter.com/anr2i8ok8b — Райлі Гейнс (@Riley_Gaines_) 20 січня 20, 2025

Що обіцяє Трамп спорту

Трамп, починаючи з Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, підтримує ідею заборони трансгендерам змагатися з жінками.

За словами Трампа, відразу після своєї інавгурації він заборонить чоловікам змагатися з жінками.

"Це буде зроблено відразу ж. Ми не допустимо чоловіків у жіночий спорт. Це кінець", — заявив Трамп.

Президент США був одним із найбільших критиків алжирської боксерки Іман Хеліф на ОІ-2024. Дівчина виграла Олімпійські ігри на тлі того, що її звинувачували в тому, що вона трансгендер.

Після завершення Олімпіади Хеліф подала позов проти Трампа, Ілона Маска та інших критиків.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відреагував на інавгурацію Трампа.

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