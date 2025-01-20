Трамп обіцяє заборонити трансгендерам участь у жіночому спорті

Одне з перших рішень Трампа буде пов'язане зі спортом
У США після приходу до влади 47-го президента Дональда Трампа в країні зміняться гендерні принципи для спорту. Нова влада заборонить участь трансгендерів.
Про це Трамп заявив на мітингу напередодні своєї інавгурації.
"Це буде зроблено ТОМУТРО. Ми не пустимо чоловіків у жіночий спорт. Це кінець. " - DJT— Райлі Гейнс (@Riley_Gaines_) 20 січня 20, 2025
Дональд Трамп гарантує молодим дівчатам можливість називати себе чемпіонками та здійснювати свої мрії. Дякую, президенте.
Обіцянки зроблені, обіцянки виконані.
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Що обіцяє Трамп спорту
Трамп, починаючи з Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, підтримує ідею заборони трансгендерам змагатися з жінками.
За словами Трампа, відразу після своєї інавгурації він заборонить чоловікам змагатися з жінками.
"Це буде зроблено відразу ж. Ми не допустимо чоловіків у жіночий спорт. Це кінець", — заявив Трамп.
Президент США був одним із найбільших критиків алжирської боксерки Іман Хеліф на ОІ-2024. Дівчина виграла Олімпійські ігри на тлі того, що її звинувачували в тому, що вона трансгендер.
Після завершення Олімпіади Хеліф подала позов проти Трампа, Ілона Маска та інших критиків.
Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відреагував на інавгурацію Трампа.
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