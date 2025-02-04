Трамп восхитился россиянином и предложил включить его в Зал славы НХЛ

Дональд Трамп встретился с игроками "Флориды". Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп лестно высказался о россиянах. Случилось это во время встречи в Белом доме с игроками "Флориды Пантерс".

Трамп похвалил легендарного вратаря, сообщил портал Новини.LIVE.

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Среди игроков "Флориды", которые посетили Белый дом были россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Во время своей речи Трамп отметил легендарного российского вратаря Бобровского.

Трамп отметил игру Бобровского и призвал включить его в Зал славы НХЛ.

Отметим, что "Флорида", как и Бобровский, в прошлом сезоне впервые стали победителями Кубка Стэнли.

В текущем сезоне "пантеры" лидируют в Атлантическом дивизионе и снова находятся в числе претендентов на Кубок Стэнли.

Интересно, что после начала полномасштабной войны в Украине IIHF дисквалифицировала все сборные России и клубы из РФ.

Дональд Трамп встретился с игроками "Флориды". Фото: Reuters

В отличие от Международной федерации хоккея в НХЛ отказались вводить санкции против множества российских хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Многие из них продолжают поддерживать российскую власть и Владимира Путина.

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