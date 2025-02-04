Трамп восхитился россиянином и предложил включить его в Зал славы НХЛ

Трамп рассыпался в комплиментах россиянину и пожал ему руку
Президент США Дональд Трамп лестно высказался о россиянах. Случилось это во время встречи в Белом доме с игроками "Флориды Пантерс".
Трамп похвалил легендарного вратаря, сообщил портал Новини.LIVE.
Трамп принял у себя россиян
Среди игроков "Флориды", которые посетили Белый дом были россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.
Во время своей речи Трамп отметил легендарного российского вратаря Бобровского.
Трамп отметил игру Бобровского и призвал включить его в Зал славы НХЛ.
Отметим, что "Флорида", как и Бобровский, в прошлом сезоне впервые стали победителями Кубка Стэнли.
В текущем сезоне "пантеры" лидируют в Атлантическом дивизионе и снова находятся в числе претендентов на Кубок Стэнли.
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