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Трамп рассыпался в комплиментах россиянину и пожал ему руку

4 февраля 2025 11:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Трамп восхитился россиянином и предложил включить его в Зал славы НХЛ
Дональд Трамп встретился с игроками "Флориды". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Президент США Дональд Трамп лестно высказался о россиянах. Случилось это во время встречи в Белом доме с игроками "Флориды Пантерс".

Трамп похвалил легендарного вратаря, сообщил портал Новини.LIVE.

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Среди игроков "Флориды", которые посетили Белый дом были россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Во время своей речи Трамп отметил легендарного российского вратаря Бобровского.

Трамп отметил игру Бобровского и призвал включить его в Зал славы НХЛ.

Отметим, что "Флорида", как и Бобровский, в прошлом сезоне впервые стали победителями Кубка Стэнли.

В текущем сезоне "пантеры" лидируют в Атлантическом дивизионе и снова находятся в числе претендентов на Кубок Стэнли.

Интересно, что после начала полномасштабной войны в Украине IIHF дисквалифицировала все сборные России и клубы из РФ.

Дональд Трамп пожал руки россиянам
Дональд Трамп встретился с игроками "Флориды". Фото: Reuters

В отличие от Международной федерации хоккея в НХЛ отказались вводить санкции против множества российских хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Многие из них продолжают поддерживать российскую власть и Владимира Путина.

Напомним, вингер "Жироны" Виктор Цыганков после возвращения в стартовый состав стал одним из ключевых игроков в победном матче.

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик в течение нескольких недель получит результат второй допинг-пробы.

Капитан донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко может перейти в легендарную команду из топового чемпионата.

Дональд Трамп Белый дом НХЛ Хоккей Кубок Стэнли
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