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Скандал на матче США против Канады — освистанный гимн и три драки

16 февраля 2025 11:36
Александр Ильющенков - Редактор
Скандальный матч США — Канада — драки с первых минут и освистанный гимн
Матч США против Канады. Фото: x.com/atx_republican
Александр Ильющенков - Редактор

Политические споры между США и Канадой перекинулись на спорт. Хоккейный поединок между сборными этих стран превратился в сплошной скандал.

Фанаты Канады освистали гимн США перед началом хоккейного матча в рамках Турнира четырех наций, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сам матч отметился большим количеством грубой игры со стороны обеих команд. Завершился он победой США.

Как сыграли США и Канада

Матч между США и Канадой начался сразу с трех драк. При этом, первая из них произошла через три секунды после стартового вбрасывания.

Все шесть хоккеистов получили пятиминутные штрафы. Всего за весь матч игроки обеих сборных "наработали" на 36 минут штрафа.

Поединок завершился победой сборной США со счетом 3:1. Голы на счету Генцеля (дважды) и Ларкина. У Канады отличился Макдэвид.

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