Беленюк предложил Трампу и Путину место для хоккейного матча

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин провели телефонные переговоры. На них они договорились сыграть командами НХЛ и КХЛ в хоккей.

Гневно на это заявление отреагировал народный депутат Украины и олимпийский чемпион по классической борьбе Жан Беленюк.

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Ледовая арена "Альтаир". Фото: instagram.com/altair.in.ua

Где стоит сыграть в хоккей Трампу и Путину

По словам Беленюка, командам НХЛ и КХЛ стоит сыграть на арене "Альтаир" в Дружковке, Донецкой области. Россияне уничтожили эту арену ракетными ударами в 2023 году.

"Предлагаю проведение этого матча в разрушенной россиянами ледовой арене города Дружковка", — написал Беленюк.

Арену "Альтаир" открыли в 2013 году. А после российской оккупации Донецка на нее переехал играть ХК "Донбасс".

Также в "Альтаире" работала детско-юношеская спортивая школа, где воспитывали хоккеистов и фигуристов.

Вечером 2 января 2023 года по арене нанесли удары несколько ракет Х-55. В арене на тот момент находилась гуманитарная помощь для мирного населения.

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