Какими активами владеет Жан Беленюк - детали об имуществе спортсмена

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Народный депутат Жан Беленюк является одним из самых успешных борцов в истории Украины. Спортсмен, который имеет три олимпийские медали, также запомнился тем, как после серебра на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро выпрашивал у мэра Киева Виталия Кличко обещанную квартиру.

Сейчас у Беленюка есть три квартиры и большой дом, о чем говорится в его декларации за 2024 год, которую он опубликовал на сайте НАПК.

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Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Какими активами владеет Беленюк

Относительно недвижимости, то у Жана в полной собственности квартиры на 39,8 кв. м и на 52 кв. м. В совместной собственности с мамой у борца помещение, площадью 28,5 кв. м.

Еще одна квартира в собственности мамы спортсмена. Все они находятся в Киеве.

В Шевченково, Киевской области у Беленюка дом на 566 кв. метров.

Зарплата нардепа составила 639 тысяч грн, социальные выплаты за год от "Укрспортобеспечения" — 2,7 млн грн, проценты по гособлигациям — 7,6 млн грн.

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Сумму в размере 1,8 млн грн Жан получил от отчуждения корпоративных прав американского биржевого инвестиционного фонда SPDR S&P 500 ETF. При этом, прибыль от инвестиций в US Treasury-Bills составила 3 млн грн.

За бронзу Олимпиады нардеп получил 1,6 млн грн от Полтавской ОГА. При этом был еще доход от отчуждения движимого имущества размером 950 тыс. грн.

В банке Беленюк удерживает 1,9 млн грн, 225 тысяч долларов. Наличными у него 1,9 млн грн, 76 тысяч долларов и 79 тысяч евро.

На брокерских счетах у Беленюка 77 тысяч долларов.

Ездит борец на автомобиле ZEEKR 001 2023 года выпуска за 30-60 тысяч долларов, а носит на руке часы Rolex Master GMT-II, цены на которые варьируются от 20 до 50 тысяч долларов.

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