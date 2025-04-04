Лунин хочет сыграть с Валенсией несмотря на травму — нужен укол

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В чемпионате Испании по футболу приближается очередной тур. Одним из главных вопросов остается готовность украинцев.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин все же может сыграть с "Валенсией", несмотря на повреждение, сообщает в X журналист Марио Кортегана.

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Для этого ему нужно будет кое-что сделать. Клуб решит эту ситуацию сегодня, 4 апреля.

Лунин и готовность к игре

По данным СМИ, в клубе рассматривают вариант с инъекцией, которая позволит Лунину сыграть против "Валенсии". Проблема в том, что украинец будет под риском осложнить ситуацию со своей травмой.

"Реал" оценит состояние Лунина на тренировке 4 апреля и решит, будет ли рисковать его здоровьем.

Пока основным вариантом остается дебют воспитанника клуба Франа Гонсалеса, поскольку Тибо Куртуа также рискует пропустить следующий матч.

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