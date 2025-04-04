Де Брюйне переходит в экзотический клуб из Манчестер Сити

Кевин Де Брюйне празднует победу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне сделал важное объявление. В конце текущего сезона хавбек покинет английский "Манчестер Сити".

В своем посту в Instagram 33-летний футболист подтвердил, что планирует попрощаться с клубом, с которым у него связано много лет успешной игры.

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Решение Кевина Де Брюйне стало неожиданностью для фанатов и команды, для которой бельгиец является одним из ключевых игроков. Контракт полузащитника с "Манчестер Сити", который истекает летом 2025 года, не будет продлен, и летом футболист станет свободным агентом. Это открывает новые возможности для игрока, уже имеющего в виду несколько вариантов для своего следующего клуба.

Где будет играть Де Брюйне

Как стало известно, бельгийского футболиста интересуют предложение от сразу нескольких команд из Саудовской Аравии. Полузащитник откровенно заявил, что перед завершением карьеры хочет заработать деньги. Клубы из Эр-Рияда и других городов готовы предложить хавбеку очень выгодные условия. Это будет не первый случай, когда игроки из Европы выбирают клубы с Ближнего Востока для завершения своей карьеры.

Кевин Де Брюйне и тренер Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Hannah Mckay

За время своего пребывания в "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне продемонстрировал впечатляющие результаты, забив 106 голов в 413 матчах и отдав 174 результативных передачи. Его вклад в команду сложно переоценить, ведь он неоднократно помогал клубу достигать больших высот на международной арене.

В течение своей карьеры в "Манчестер Сити" де Брюйне стал шестикратным чемпионом АПЛ, выиграл Лигу чемпионов и завоевал всего 16 трофеев.

Напомним, ранее стало известно о намерении руководства "Манчестер Сити" пригласить одну из главных звезд футбола.

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