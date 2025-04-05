Беленюк знайшов гроші у Вашингтоні — Гетьманцев порадив йому, що з ними зробити

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк наразі знаходиться в США. У Вашингтоні відомий досвідчений спортсмен та юний політик виконує свою парламентську роботу.

До того ж Беленюку, несподівано, вдалося розбагатіти, про що він повідомив у Facebook.

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Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Як Беленюк розбагатів в США

Жан не забуває в США підтримувати свою спортивну форму. Тому одна із ранкових пробіжок принесла результат. Жан на вулицях Вашингтона знайшов купюру номіналом 100 доларів, після чого пожартував, згадавши колегу Данила Гетьманцева.

"Вийшовши після робочого дня на пробіжку, неподалік Капітолія, знайшов 100$. Висновок — бігати корисно.

П.с. Данило Гетьманцев куди сплачувати податок і в якій валюті?", — написав Беленюк.

Гетьманцев відповів, що потрібно сплатити 18% податків та 5% військового збору, але порадив покласти гроші там де знайшов, щоб не мати проблеми з НАЗК.

"Іноземний дохід, як не крути, 18% ПДФО + 5% ВЗ. Але згадуючи НАЗК, я б поклав де знайшов. Ну їх ці нетрудові доходи", — написав Гетьманцев.

Зазначимо, що у своїй електронній декларації за 2024 рік Беленюк вказав на отримання доходів у розмірі 18 820 950 грн, що складає 459 26 доларів.

Нагадаємо, нардеп Беленюк вказав у декларації про все своє майно.

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