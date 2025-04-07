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Кривбасс против Динамо — стало известно, где состоится игра

7 апреля 2025 08:47
Иван Крутогоров - Редактор
Кривбас — Динамо — где и когда состоится матч УПЛ
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Иван Крутогоров - Редактор

Поединок чемпионата Украины с участием "Кривбасса" и "Динамо" не будут переносить из Кривого Рога. Обстановка с обстрелами города со стороны России не повлияет на проведение футбольного поединка.

Подопечные Юрия Вернидуба продолжат игрока в Кривом Роге, сообщает официальный сайт "Кривбасса".

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В последние недели появилась информация о том, что домашние матчи "Кривбасса" в УПЛ могут быть перенесены из Кривого Рога. Россияне часто обстреливают город ракетами и дронами. Помимо очевидно опасности, в нем не осталось ни одного целого отеля, и гостевым командам просто негде жить. 

Юрий Вернидуб
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб (справа). Фото: УНИАН

Официальные лица "Кривбасса", включая главного тренера Юрия Вернидуба, регулярно опровергают эти слухи. Они подчеркивают, что Кривой Рог заслуживает того, чтобы местная команда продолжала играть в этом городе, а местные болельщики должны иметь право ходить на матчи именно на родной стадион. 

Где и когда смотреть матч "Кривбасс" — "Динамо" 

В субботу, 12 апреля, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге пройдет матч чемпионата Украины по футболу с участием местного "Кривбасса" и киевского "Динамо". Не исключено, что делегация столичного клуба остановится в Кропивницком, а оттуда уже доберется на стадион. Противостояние начнется в 13:00, а стоимость билетов стартует с 500 гривен. 

После 23 матчей УПЛ "Динамо" остается на первом месте в турнирной таблице. Команда Александра Шовковского опережает "Александрию" на 4 балла. "Кривбасс" занимает пятое место, но у команды Юрия Вернидуба две игры в запасе. 

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