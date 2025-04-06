Шовковский кричал на Михавко — объяснение тренера

Шовковский объяснил, почему кричал для Михавко купить очки
В чемпионате Украины по футболу проходят матчи очередного тура. В одном из них киевское "Динамо" уверенно обыграло "Левый берег".
Главный тренер киевлян Александр Шовковский на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему кричал на защитника команды Тараса Михавко, сообщает пресс-служба клуба.
Он во время игры "предлагал" защитнику купить очки. На это обратили внимание зрители.
Что рассказал Шовковский
"Он не всегда видит поле правильно. Это шутки, безусловно, но эмоции есть эмоции на футбольном поле, и сегодня именно Тарас, а также некоторые другие игроки принимали не совсем правильные решения в ситуациях, которые диктовали обстоятельства на футбольном поле. Поэтому это был сарказм больше", — сказал Шовковский.
"Динамо" в итоге победило со счетом 2:0. Голы забивали Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко.
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