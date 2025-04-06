Шовковский кричал на Михавко — объяснение тренера

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

В чемпионате Украины по футболу проходят матчи очередного тура. В одном из них киевское "Динамо" уверенно обыграло "Левый берег".

Главный тренер киевлян Александр Шовковский на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему кричал на защитника команды Тараса Михавко, сообщает пресс-служба клуба.

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба киевлян

Что рассказал Шовковский

"Он не всегда видит поле правильно. Это шутки, безусловно, но эмоции есть эмоции на футбольном поле, и сегодня именно Тарас, а также некоторые другие игроки принимали не совсем правильные решения в ситуациях, которые диктовали обстоятельства на футбольном поле. Поэтому это был сарказм больше", — сказал Шовковский.

"Динамо" в итоге победило со счетом 2:0. Голы забивали Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко.

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