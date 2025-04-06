Шовковський кричав на Михавка — пояснення тренера

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

У чемпіонаті України з футболу проходять матчі чергового туру. В одному із них київське "Динамо" впевнено обіграло "Лівий берег".

Головний тренер киян Олександр Шовковський на післяматчевій пресконференції пояснив, чому кричав на захисника команди Тараса Михавка, повідомляє пресслужба клубу.

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Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба киян

Що розповів Шовковський

"Він не завжди бачить поле правильно. Це жарти, безумовно, але емоції є емоціями на футбольному полі, і сьогодні саме Тарас, а також деякі інші гравці приймали не зовсім правильні рішення в ситуаціях, які диктували обставини на футбольному полі. Тож це був сарказм більше", — сказав Шовковський.

"Динамо" у підсумку перемогло з рахунком 2:0. Голи забивали Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко.

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