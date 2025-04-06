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Динамо спокійно перемагає у дербі Києва

6 квітня 2025 18:10
Максим Коваленко - Редактор
Динамо проти Лівого берега — результат матчу та всі деталі
Гравці київського "Динамо" на розминці. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України з футболу розпочалися матчі чергового туру. У Києві зіграли дві столичні команди. 

Київське "Динамо" впевнено перемогло новачка УПЛ "Лівий берег", пише портал Новини.LIVE. 

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Все вирішили два м'ячі. Всі вони були забиті в одні ворота. 

"Динамо" та "Лівий берег" 

Перший гол стався наприкінці першого тайму. На 44 хвилині м'яч забив форвард "Динамо" Андрій Ярмоленко. 

Майже відразу у другому таймі рахунок подвоїв півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко. 

"Лівий берег" за весь матч зміг лише одного разу пробити у площину воріт суперника. 

Після цього матчу "Динамо" покращило своє лідерство, вже набравши 57 очок. "Лівий берег" залишається на 11 місці, але ризикує впасти у зону перехідних матчів вже після наступного туру. 

"Динамо" — "Лівий Берег" — 2:0 

Голи: Ярмоленко, 45, Шапаренко, 47

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв (Лучкевич, 87), Михайленко, Шапаренко (Піхальонок, 75), Буяльський (Рубчинський, 83), Кабаєв (Волошин, 75), Ярмоленко, Ванат (Герреро, 83). 

"Лівий Берег": Механів, Шаповал, Семенов, Якимів, Соколов (Астахов, 85), Банада, Косовський (Дієгу, 85), Приходько (Галас, 67), М. Когут, Синиця (Войцеховський, 67), Шастал.

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