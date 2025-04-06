Динамо против Левого берега — результат матча и все детали

Игроки киевского "Динамо" на разминке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпионате Украины по футболу начались матчи очередного тура. В Киеве сыграли две столичные команды.

Киевское "Динамо" уверенно победило новичка УПЛ "Левый берег", пишет портал Новини.LIVE.

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"Динамо" и "Левый берег"

Первый гол произошел в конце первого тайма. На 44 минуте мяч забил форвард "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Почти сразу во втором тайме счет удвоил полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.

"Левый берег" за весь матч смог лишь однажды пробить в створ ворот соперника.

После этого матча "Динамо" улучшило свое лидерство, уже набрав 57 очков. "Левый берег" остается на 11 месте, но рискует упасть в зону переходных матчей уже после следующего тура.

"Динамо" — "Левый Берег" — 2:0

Голы: Ярмоленко, 45, Шапаренко, 47

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев (Лучкевич, 87), Михайленко, Шапаренко (Пихаленок, 75), Буяльский (Рубчинский, 83), Кабаев (Волошин, 75), Ярмоленко, Ванат (Герреро, 83).

"Левый Берег": Механив, Шаповал, Семенов, Якимов, Соколов (Астахов, 85), Банада, Косовский (Диегу, 85), Приходько (Галас, 67), М. Когут, Синица (Войцеховский, 67), Шастал.

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