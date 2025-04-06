Усик и кино — когда выйдет фильм с украинским боксером

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

В Голливуде снимают очередную спортивную драму. На этот раз она точно будет интересна для украинских фанатов кино и спорта.

Известна конкретная дата, когда выйдет спортивная драма The Smashing Machine, в которой снялся украинский боксер Александр Усик, пишет Tribuna.com.

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О начале работы над фильмом было объявлено еще в декабре 2023 года. Теперь известно, когда он выйдет в прокат.

Усик в кино

Фильм основан на жизни и карьере бывшего американского борца и двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе Марка Керра. Его будет играть известный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон.

Александр Усик в этом фильм играет роль одного из самых известных украинских бойцов смешанных единоборств — Игоря Вовчанина.

Ранее украинец уже комментировал свое участие в съемках. Он подчеркивал, что с детства мечтал о кино.

"Скала" — невероятный человек. Как и все, кто принимал участие в съемочном процессе. Настоящие профессионалы. Будет ли фильм грустным? Нет, это хороший фильм. Ведь хорошее кино — это всегда об эмоциях", — отметил Усик.

Премьера The Smashing Machine в США запланирована на 3 октября 2025 года.

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