Усик та кіно — коли вийде фільм з українським боксером

Усик і "Скеля" на великому екрані — дата прем'єри вже відома
У Голлівуді знімають чергову спортивну драму. Цього разу вона точно буде цікава для українських фанатів кіно та спорту.
Відома конкретна дата, коли вийде спортивна драма The Smashing Machine, у якій знявся український боксер Олександр Усик, пише Tribuna.com.
Про початок роботи над фільмом було оголошено ще у грудні 2023 року. Тепер відомо, коли він вийде в прокат.
Усик в кіно
Фільм заснований на житті та кар'єрі колишнього американського борця та дворазового чемпіона UFC у важкій вазі Марка Керра. Його гратиме відомий голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон.
Олександр Усик в цьому фільм грає роль одного із найвідоміших українських бійців змішаних єдиноборств — Ігоря Вовчанина.
Раніше українець вже коментував свою участь у зйомках. Він підкреслював, що з дитинства мріяв про кіно.
"Скеля" — неймовірна людина. Як і всі, хто брав участь у знімальному процесі. Справжні професіонали. Чи буде фільм сумним? Ні, це хороший фільм. Адже хороше кіно — це завжди про емоції", — зазначив Усик.
Прем'єра The Smashing Machine у США запланована на 3 жовтня 2025 року.
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