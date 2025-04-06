Усик та кіно — коли вийде фільм з українським боксером

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

У Голлівуді знімають чергову спортивну драму. Цього разу вона точно буде цікава для українських фанатів кіно та спорту.

Відома конкретна дата, коли вийде спортивна драма The Smashing Machine, у якій знявся український боксер Олександр Усик, пише Tribuna.com.

Реклама

Читайте також:

Про початок роботи над фільмом було оголошено ще у грудні 2023 року. Тепер відомо, коли він вийде в прокат.

Усик в кіно

Фільм заснований на житті та кар'єрі колишнього американського борця та дворазового чемпіона UFC у важкій вазі Марка Керра. Його гратиме відомий голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон.

Олександр Усик в цьому фільм грає роль одного із найвідоміших українських бійців змішаних єдиноборств — Ігоря Вовчанина.

Раніше українець вже коментував свою участь у зйомках. Він підкреслював, що з дитинства мріяв про кіно.

"Скеля" — неймовірна людина. Як і всі, хто брав участь у знімальному процесі. Справжні професіонали. Чи буде фільм сумним? Ні, це хороший фільм. Адже хороше кіно — це завжди про емоції", — зазначив Усик.

Прем'єра The Smashing Machine у США запланована на 3 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, португальський форвард Кріштіану Роналду може знову виступати в Англії — усе заради конкретної цілі.

Український спортсмен Жан Беленюк потрапив у нестандартну фінансову ситуацію під час перебування в США.

Стало відомо, скільки доходу приніс 2024 рік українському боксеру Олександру Усику.

До літа ще є час, і ось декілька перевірених способів, як швидко позбутися зайвих кілограмів.