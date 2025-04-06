ВСУ ликвидировали экс-игрока сборной Украины по футзалу
В Украине продолжается война. Ежедневно ВСУ уничтожают российских оккупантов и их приспешников, в том числе некогда известных спортсменов.
Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали известного футболиста из Крыма Алексея Яблонского, сообщают росСМИ.
Он был воспитанником севастопольского футбола. Играл за множество известных клубов.
Что известно об Алексее Яблонском
Он успел поиграть как в большом футболе, так и в футзале. В большом футболе играл за ФК "Севастополь", "Гвардеец", "Крымтеплицу", "Кафу", ФК "Бахчисарай" и севастопольский "Черноморец".
В футзале сыграл за ПФС "Севастополь" (откуда вызывался в сборную Украины), "Новацентр" и "КПИ".
После аннексии Крыма Яблонский продолжил играть в так называемой "Премьер-лиге Крымского футбольного союза".
У ликвидированного оккупанта остались жена и двое детей.
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