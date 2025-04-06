Бывший украинский футболист Алексей Яблонский. Фото: росСМИ

В Украине продолжается война. Ежедневно ВСУ уничтожают российских оккупантов и их приспешников, в том числе некогда известных спортсменов.

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали известного футболиста из Крыма Алексея Яблонского, сообщают росСМИ.

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Он был воспитанником севастопольского футбола. Играл за множество известных клубов.

Ликвидированный Алексей Яблонский. Фото: росСМИ

Что известно об Алексее Яблонском

Он успел поиграть как в большом футболе, так и в футзале. В большом футболе играл за ФК "Севастополь", "Гвардеец", "Крымтеплицу", "Кафу", ФК "Бахчисарай" и севастопольский "Черноморец".

В футзале сыграл за ПФС "Севастополь" (откуда вызывался в сборную Украины), "Новацентр" и "КПИ".

После аннексии Крыма Яблонский продолжил играть в так называемой "Премьер-лиге Крымского футбольного союза".

У ликвидированного оккупанта остались жена и двое детей.

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