УЕФА вспомнила российского футболиста, уничтоженного на войне в Украине

Бывший российский футболист Алексей Бугаев. Фото: росСМИ

В сербском Белграде прошел конгресс УЕФА. К сожалению, он не обошелся без скандала.

Во время мероприятия была почтена память российских футболистов, тренеров и судей, которые умерли в 2024 году, пишет Tribuna.com.

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Детали скандала

Президент УЕФА Александер Чеферин перед процедурой почтения памяти заявил следующее:

"Я бы хотел пригласить вас совершить минуту молчания в память о членах европейской футбольной семьи, которые ушли из жизни с момента нашей последней встречи".

Были почтены также умершие украинцы. Среди них: Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Владимир Лазаренко и Андрей Щепотьев.

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