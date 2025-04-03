УЕФА вспомнила российского футболиста, уничтоженного на войне в Украине

УЕФА почтила память футболиста РФ, ликвидированного в Украине
В сербском Белграде прошел конгресс УЕФА. К сожалению, он не обошелся без скандала.
Во время мероприятия была почтена память российских футболистов, тренеров и судей, которые умерли в 2024 году, пишет Tribuna.com.
В списке оказался бывший игрок сборной России Алексей Бугаев. Вооруженные силы Украины ликвидировали его на фронте.
Детали скандала
Президент УЕФА Александер Чеферин перед процедурой почтения памяти заявил следующее:
"Я бы хотел пригласить вас совершить минуту молчания в память о членах европейской футбольной семьи, которые ушли из жизни с момента нашей последней встречи".
Были почтены также умершие украинцы. Среди них: Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Владимир Лазаренко и Андрей Щепотьев.
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