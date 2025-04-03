Вернется ли Россия в футбол — заявление президента ФИФА

Глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В ФИФА и УЕФА в последнее время активно намекают на возможное возвращение России в мировой футбол. При этом, намеки становятся более конкретными.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время выступления на конгрессе УЕФА в Белграде заявил, что ждет возвращения российских команд к соревнованиям, пишет Oboz.ua.

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Он связал возвращение россиян с окончанием войны между РФ и Украиной. А еще упомянул о том, что спорт должен объединять людей.

Глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Что заявил Инфантино

"Сейчас продолжаются переговоры по миру в Украине. Я надеюсь, мы сможем вскоре начать новую страницу и вернуть Россию обратно на футбольную карту. Это будет означать, что все решено", — сказал президент ФИФА.

Инфантино подчеркнул, что спорт должен объединять людей независимо от их национальности и гражданства.

"Это то, к чему мы должны стремиться и за что молиться. Это то, ради чего футбол существует. Не для того, чтобы разделять людей, а чтобы объединять их", — резюмировал он.

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