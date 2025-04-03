Глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

У ФІФА та УЄФА останнім часом активно натякають на можливе повернення Росії у світовий футбол. При цьому, натяки стають більш конкретними.

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно під час виступу на конгресі УЄФА у Белграді заявив, що чекає на повернення російських команд до змагань, пише Oboz.ua.

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Він пов'язав повернення росіян із закінченням війни між РФ та Україною. А ще згадав про те, що "спорт має об'єднувати людей".

Глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Що заявив Інфантіно

"Наразі тривають переговори щодо миру в Україні. Я сподіваюся, ми зможемо невдовзі розпочати нову сторінку та повернути Росію назад на футбольну карту. Це означатиме, що все вирішено", — сказав президент ФІФА.

Інфантіно підкреслив, що спорт має об'єднувати людей незалежно від їхньої національності та громадянства.

"Це те, чого ми повинні прагнути і за що молитися. Це те, заради чого футбол існує. Не для того, щоб розділяти людей, а щоб об'єднувати їх", — резюмував він.

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