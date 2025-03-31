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В Росії вірять, що УЄФА подає їм "знаки" щодо повернення у футбол

31 березня 2025 17:46
Максим Коваленко - Редактор
Сигнали від УЄФА — російський футбол може повернутися
Президент РПЛ Олександр Алаєв. Фото: росЗМІ
Максим Коваленко - Редактор

Росіяни вже три роки з нетерпінням очікують, коли їх повернуть у світовий футбол. Останнім часом ходять чутки, що це скоро станеться. 

Президент російської Прем'єр-ліги Олександр Алаєв вважає, що ситуація із поверненням футбольних клубів та збірних РФ починає змінюватись, пишуть росЗМІ. 

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За його словами, нібито є певні "сигнали та індикатори". І це може скоро статися. 

Александер Чеферин
Президент УЄФА Александер Чеферін. Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Що сказав Алаєв 

"Я першим сказав, що повернення близько. Чому зберігаю таку впевненість? Бо коли я про це говорив, то згадував, що бачу певні сигнали та індикатори", — зазначив Алаєв.

Він згадав про інтерв'ю президента УЄФА Александера Чеферіна, інші промови представників УЄФА та ФІФА на конференції. Та інші "додаткові сигнали". 

Росію та її клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У ЗМІ вже з'явились чутки, що їх можуть скоро повернути.

Нагадаємо, голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін влітку може піти з клубу та змінити чемпіонат. 

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