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В России верят, что УЕФА подает им "знаки" о возвращении в футбол

31 марта 2025 17:46
Максим Коваленко - Редактор
Сигналы от УЕФА — российский футбол может вернуться
Президент РПЛ Александр Алаев. Фото: росСМИ
Максим Коваленко - Редактор

Россияне уже три года с нетерпением ожидают, когда их вернут в мировой футбол. В последнее время ходят слухи, что это скоро произойдет.

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев считает, что ситуация с возвращением футбольных клубов и сборных РФ начинает меняться, пишут росСМИ.

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По его словам, якобы есть определенные "сигналы и индикаторы". И это может скоро произойти.

Александер Чеферин
Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Что сказал Алаев

"Я первым сказал, что возвращение близко. Почему сохраняю такую уверенность? Потому что когда я об этом говорил, то вспоминал, что вижу определенные сигналы и индикаторы", — отметил Алаев.

Он вспомнил об интервью президента УЕФА Александера Чеферина, другие речи представителей УЕФА и ФИФА на конференции. И другие "дополнительные сигналы".

Россию и ее клубы отстранили от международных турниров после начала полномасштабного вторжения в Украину. В СМИ уже появились слухи, что их могут скоро вернуть.

Напомним, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин летом может уйти из клуба и сменить чемпионат.

Португалец Криштиану Роналду собирается вернуться в мадридский "Реал".

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему не хочет развивать женский футбол.

Известный журналист рассказал, как изменится киевское "Динамо", если Суркис продаст клуб.

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