УЄФА згадала російського футболіста, знищеного на війні в Україні

Колишній російський футболіст Олексій Бугаєв. Фото: росЗМІ

У сербському Белграді пройшов конгрес УЄФА. На жаль, він не обійшовся без скандалу.

Під час заходу було вшановано пам'ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році, пише Tribuna.com.

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Російський футболіст Олексій Бугаєв у списку. Фото: скриншот

Деталі скандалу

Президент УЄФА Александер Чеферін перед процедурою вшанування пам'яті заявив таке:

"Я б хотів запросити вас зробити хвилину мовчання в пам'ять про членів європейської футбольної родини, які пішли з життя з моменту нашої останньої зустрічі".

Були вшановані також померлі українці. Серед них: Михайло Фоменко, Анатолій Коньков, Володимир Лазаренко та Андрій Щепотьєв.

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