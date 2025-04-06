На фронті ліквідували колишнього гравця збірної України з футзалу

Колишній український футболіст Олексій Яблонський. Фото: росЗМІ

В Україні продовжується війна. Щодня ЗСУ знищують російських окупантів та їхніх поплічників, у тому числі колись відомих спортсменів.

Бійці Збройних сил України ліквідували відомого футболіста з Криму Олексія Яблонського, повідомляють росЗМІ.

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Він був вихованцем севастопольського футболу. Грав за безліч відомих клубів.

Ліквідований Олексій Яблонський. Фото: росЗМІ

Що відомо про Олексія Яблонського

Він встиг пограти як у великому футболі, так і у футзалі. У великому футболі грав за ФК "Севастополь", "Гвардієць", "Кримтеплицю", "Кафу", ФК "Бахчисарай" та севастопольський "Чорноморець".

У футзалі зіграв за ПФС "Севастополь" (звідки викликався до збірної України), "Новацентр" та "КПІ".

Після анексії Криму Яблонський продовжив грати у так званій "Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу".

У ліквідованого окупанта залишились дружина та двоє дітей.

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