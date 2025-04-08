Иностранцы массово покидают Кривбасс из-за обстрелов в Кривом Роге

Игроки криворожского "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

Иностранные футболисты криворожского "Кривбасса" отказываются играть за команду. Произошло это из-за проблем с обстрелами в городе.

Об этом сообщил футболист канал "Футбол Украины".

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"Кривбасс" покинут все легионеры

По свежим данным от источника, в "Кривбассе" назревает серьезный кризис. Команда рискует потерять всех своих легионеров в ближайшее время.

Большинство иностранных футболистов уже обратились к руководству клуба с просьбой перевезти команду в более безопасное место из-за угрожающей ситуации с обстрелами в Кривом Роге, которая ухудшилась после недавних обстрелов. Для иностранцев находиться в городе стало особенно сложно.

Однако пока клубное руководство отклонило это предложение. Хотя окончательное решение еще не принято, многие легионеры уже заявили, что готовы покинуть "Кривбасс" и город, если вопрос переезда не решится.

Дальнейшее развитие событий остается неопределенным, но существует риск, что команда, претендующая на призовые места, будет завершать сезон без ключевых иностранных игроков.

Напомним, украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил интересный вариант для продолжения карьеры для продолжения карьеры.

Руководство "Кривбасса" хочет принять важное решение относительно матчей команды.

Лондонский "Челси" передумал покупать Лунина и остановился на звезде "Милана".

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе летом может сменить клуб.