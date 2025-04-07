Челси отказался от покупки Лунина и хочет подписать звезду из Италии

Тренер "Челси" Энцо Мареска (слева) и полузащитник Коул Палмер. Фото: Reuters/Ian Walton

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перестал быть трансферной целью лондонского "Челси". Английский клуб сосредоточит усилия на приглашении другого вратаря.

"Челси" придется выдержать конкуренцию за претендента на роль нового голкипера с другим английским клубом, сообщает The Hard Tackle.

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Основным вратарем "Челси" является Роберт Санчес, однако тренерский штаб "синих" во главе с Энцо Мареской недоволен игрой испанца. Летом бывший голкипер "Брайтона" может уйти из лондонского клуба, а на его место будет куплена мировая звезда.

Майк Меньян во время матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Кто может стать вратарем "Челси"

Англичане заинтересованы в приглашении голкипера сборной Франции и итальянского "Милана" Майка Меньяна. Его контракт с "россонери" действует до лета 2026 года, однако "Челси" готов заплатить за 29-летнего игрока 40 млн евро отступных. Меньян может согласиться на такой трансфер, учитывая амбиции лондонского клуба в мировом футболе.

"Челси" придется выдержать конкуренцию со стороны "Астон Виллы". Главному тренеру бирмингемской команды Унаи Эмери давно нравится игра Майка Меньяна. Если вратарь "вилланов" Эмилиано Мартинес решит летом переехать в США или Саудовскую Аравию, "Вилла" будет сражаться за право подписать голкипера "Милана".

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