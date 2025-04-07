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Челси откажется от подписания Лунина ради звезды Серии А

7 апреля 2025 19:01
Иван Крутогоров - Редактор
Челси отказался от покупки Лунина и хочет подписать звезду из Италии
Тренер "Челси" Энцо Мареска (слева) и полузащитник Коул Палмер. Фото: Reuters/Ian Walton
Иван Крутогоров - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перестал быть трансферной целью лондонского "Челси". Английский клуб сосредоточит усилия на приглашении другого вратаря.

"Челси" придется выдержать конкуренцию за претендента на роль нового голкипера с другим английским клубом, сообщает The Hard Tackle

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Основным вратарем "Челси" является Роберт Санчес, однако тренерский штаб "синих" во главе с Энцо Мареской недоволен игрой испанца. Летом бывший голкипер "Брайтона" может уйти из лондонского клуба, а на его место будет куплена мировая звезда. 

Майк Меньян
Майк Меньян во время матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Кто может стать вратарем "Челси" 

Англичане заинтересованы в приглашении голкипера сборной Франции и итальянского "Милана" Майка Меньяна. Его контракт с "россонери" действует до лета 2026 года, однако "Челси" готов заплатить за 29-летнего игрока 40 млн евро отступных. Меньян может согласиться на такой трансфер, учитывая амбиции лондонского клуба в мировом футболе. 

"Челси" придется выдержать конкуренцию со стороны "Астон Виллы". Главному тренеру бирмингемской команды Унаи Эмери давно нравится игра Майка Меньяна. Если вратарь "вилланов" Эмилиано Мартинес решит летом переехать в США или Саудовскую Аравию, "Вилла" будет сражаться за право подписать голкипера "Милана". 

Напомним, у Андрея Лунина появился еще один интересный вариант для продолжения карьеры. 

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