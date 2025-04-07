Челси отказался от покупки Лунина и хочет подписать звезду из Италии

Челси откажется от подписания Лунина ради звезды Серии А
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перестал быть трансферной целью лондонского "Челси". Английский клуб сосредоточит усилия на приглашении другого вратаря.
"Челси" придется выдержать конкуренцию за претендента на роль нового голкипера с другим английским клубом, сообщает The Hard Tackle.
Основным вратарем "Челси" является Роберт Санчес, однако тренерский штаб "синих" во главе с Энцо Мареской недоволен игрой испанца. Летом бывший голкипер "Брайтона" может уйти из лондонского клуба, а на его место будет куплена мировая звезда.
Кто может стать вратарем "Челси"
Англичане заинтересованы в приглашении голкипера сборной Франции и итальянского "Милана" Майка Меньяна. Его контракт с "россонери" действует до лета 2026 года, однако "Челси" готов заплатить за 29-летнего игрока 40 млн евро отступных. Меньян может согласиться на такой трансфер, учитывая амбиции лондонского клуба в мировом футболе.
"Челси" придется выдержать конкуренцию со стороны "Астон Виллы". Главному тренеру бирмингемской команды Унаи Эмери давно нравится игра Майка Меньяна. Если вратарь "вилланов" Эмилиано Мартинес решит летом переехать в США или Саудовскую Аравию, "Вилла" будет сражаться за право подписать голкипера "Милана".
Напомним, у Андрея Лунина появился еще один интересный вариант для продолжения карьеры.
Руководство "Кривбасса" приняло важное решение по поводу проведения домашних матчей команды.
Летом у "Динамо" появится иностранный новичок с опытом выступлений в еврокубках.
В "Шахтере" высмеяли Андрея Ярмоленко, который на прошлой неделе набросился на болельщика.
Читайте Новини.LIVE!