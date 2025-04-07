Динамо подпишет звезду с опытом игры в еврокубках

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" летом может серьезно усилиться. Будут рассматриваться иностранные футболисты.

Об одном из таких возможных трансферов сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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По информации источника, "Динамо" предложили одного из игроков шотландского "Селтика", который находится на спаде.

Киевлянам предложили Луиса Пальму из Гондураса, который хорошо провел прошлые два сезона, но провалился в этом.

Луис Пальма. Фото: instagram.com/luispalma10_

О реакции тренерского штаба и руководства "Динамо" пока неизвестно.

Пальма в феврале перешел в аренду в греческий "Олимпиакос".

В этом сезоне футболист провел за "Селтик" и "Олимпиакос" 21 матч, где забил один мяч и отдал ассист.

У Пальмы контракт с "Селтиком" до лета 2028 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 3,5 млн евро.

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