Онофрийчук порадовала Дерюгину и украинцев новыми медалями

Элемент выступления Таисии Онофрийчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos/

Участница Олимпиады в Париже Таисия Онофрийчук продолжила завоевывать медали на Кубке мира-2025 по художественной гимнастике. На счету воспитанницы Ирины Дерюгиной уже четыре награды.

В трем золотым медалям Онофрийчук добавила одно "серебро", сообщает "Суспильне Спорт".

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В Болгарии завершился первый этап Кубка мира-2025 по художественной гимнастике. Украина на турнире представлена двумя спортсменками. Это Таисия Онофрийчук, которая участвовала в Олимпиаде-2024, и Полина Карика.

Таисия Онофрийчук в Болгарии. Фото: instagram.com/muzychenko.photos/

Достижения Онофрийчук

Первой золотой медалью на этапах Кубка мира для юной гимнастки стало "золото" в многоборье. После этого 16-летняя украинка приняла участие в финале упражнений с лентой. Таисия набрала 27.450 баллов и опередила Лилиану Левинскую из Польши на 0.450 балла. На третьей ступеньке подиума расположилась Рин Киз из США с результатом 26.950 баллов.

В финале упражнений с булавами приняли участие две украинки. Таисия Онофрийчук стала чемпионкой с результатов в 28.900 баллов. Полина Карика осталась четвертой, она набрала 6.850 баллов.

Моменты выступления Таисии Онофрийчук. Фото: instagram.com/taisia_onofriichuk/

Также на счету Таисии Онофрийчук серебряная медаль в упражнениях с обручем. От чемпионки Стиляны Николовой из Болгарии украинку отделили всего 0.65 балла. Упражнения с мячом стали единственной дисциплиной, в которой Таисия не завоевала медали. Украинка заняла пятое место с результатом 26.400 баллов.

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